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Украинцам рассказали, как правильно мыть руки: мы все делаем не так

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 15:40
Украинцам рассказали, как правильно мыть руки: мы все делаем не так
Как правильно мыть руки (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты сообщили, как правильно мыть руки

Эксперты рассказали как эффективно вымыть руки, чтобы защитить себя от вирусов и инфекций. Чистота рук на протяжении дня зависит, прежде всего, от того, насколько качественно мы их моем, сообщает журналист Daily Mail.

Бактерии ротавируса, гриппа, сальмонеллы, а также коронавирус могут оседать на коже ладоней. Эксперты провели исследование с помощью геля, имитирующего прилипшие к коже бактерии.

Также была задействована ультрафиолетовая лампа для определения оптимального способа защиты организма. Гель содержал в себе частицы схожие с бактериями, которые под ультрафиолетом светились белым цветом.

Мыть руки рекомендуется не менее 15 секунд. Чтобы обеспечить чистоту всех поверхностей ладони, нужно не просто протирать руки, но и поочередно чистить пальцы, области между ними, вокруг ногтей и кутикулы.

Мыло является самым главным средством для мытья рук. Принцип его действия заключаеться в том, что молекулы мыла с одной стороны соединяються с грязью на поверхности рук, а с другой - с водой, тем самым смывая загрязнение и бактерии.

После эксперимента выяснилось, что наиболее действенной оказалась 30-ти секундная техника мытья. Полностью очитить руки не получилось, однако данный способ оказался самым эффективным.

Напомним, ранее мы писали, как правильно пользоваться антисептиком для рук.

Также мы сообщали, что коронавирус распространяется в Украине.Так, зараженный житель Черновцов, который вернулся из Италии, попал в больницу и сейчас находится под капельницей.

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