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"Летять ракети з Америки": в Одесі черговий скандал через російську музику

В Одесі черговий скандал через російську музику в таксі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Одеська підприємниця з Одеси Юлія Котюк показала своє спілкування з водієм таксі, який на її прохання відмовився вимкнути російську музику і заявив, що Україною б'ють американськими ракетами.

Відео свого діалогу із любителем Росії дівчина опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

Як пояснює Юлія, вона дуже коректно попросила водія таксі переключити російські пісні на будь-яку іншу музику. У відповідь чоловік вибухнув тирадою, що це обмежує його права, він українець, виріс в Одесі й все життя розмовляє російською мовою. І що він відмовився б від замовлення, якби знав, що його музика не сподобалася.

Юлія обурилася і відповіла, що вона не зобов'язана слухати музику тієї країни, яка стріляє ракетами по її будинку. На що водій відповів, що "та не від них летять, вони з Америки летять".

Дівчина саркастично перепитала, чи ракети з Америки летіли до Маріуполя, чи брала участь ця країна в насильстві в Бучі.

"Америка ця, вона все життя війни скрізь починає", - заявив таксист.

А потім він повідомив, що "Росія звільнила Сирію" та продовжує "звільняти Україну".

Коли Юлія поцікавилася, чому чоловік із такими поглядами не виїхав жити до Росії. А він відповів, що його не випускають через кордон. А після 2014 року він не хотів виїжджати, бо не було "такого нацизму та фашизму".

@yulia.kotiuk такі всі бубочки завжди, а тут таке

До речі, раніше ми розповідали, що в одеській пекарні клієнтку відмовилися обслуговувати українською мовою.

А також ми повідомляли, що автошкола в Одесі потрапила у мовний скандал.

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