В Одесі знову "какая разница": у місцевій пекарні відмовились обслуговувати клієнтку українською
В Одесі розгорівся новий скандал в одній із місцевих пекарень. У закладі відвідувачку відмовились обслуговувати українською мовою, чим порушили мовний закон.
Про це повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул у себе на сторінці у Facebook.
Деталі нового мовного скандалу
В Одесі клієнтка зайшла у приміщення пекарні й хотіла зняти на відео те, що там грає російська музика. Така поведінка обурила працівницю закладу й та заборонила їй це фільмувати.
Між дівчатами виникла словесна перепалка. Клієнтка попросила обслуговувати її українською, адже в країні діє мовний закон, який зобов'язує надавати послуги клієнтам державною мовою.
Дівчина наголосила, що не розуміє, що їй говорить працівниця російською й повторно зробила зауваження про порушення мовного закону.
У свій захист та говорила, що живе у вільній країні і розмовляє зручною для неї мовою.
Порушницю змусили перепросити
"Сьогодні зранку товариш з Києва мені скинув відео конфлікту, я оперативно встановив заклад та завітав в гості. Після проведення бесіди щодо законодавства України, та коротенького уроку з української мови, продавчиня попросила вибачення та пообіцяла, що таке більше не повториться", - зазначив Ганул.
При цьому він наголосив, що у закладі все українською, вивіска, меню, реклама, а тепер і персонал.
"Люди мають зрозуміти, що українська мова - це атрибут держави на рівні з гербом та прапором. За ці символи люди віддають життя", - додав Дем'ян.
Також він прикріпив відео конфлікту та слова вибачення працівниці пекарні.
Під постом активіста у Facebook люди залишають обурливі коментарі. Дехто зазначає, що вибачення працівниці було скупим і нещирим.
"Нехай розуміють що більше "какая разніцца" і "я буду гаваріть как хачу" не проходить. Треба мати повагу до своєї країни і хоча б на роботі спілкуватися державною. Людей навіть війна нічому не вчить, на жаль", - написала одна із користувачок Facebook.
Раніше ми ділились деталями мовного скандалу в Києві, у який потрапила учасниця програми "Від пацанки до панянки".
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