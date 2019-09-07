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Літо повертається: синоптики розповіли, де очікується сонячна погода

STYLERЖиття    07.09.2019 - 07:02
Літо повертається: синоптики розповіли, де очікується сонячна погода
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура повітря знизиться до +9 градусів

Погода в Україні в суботу, 7 вересня, очікується сонячна і тепла. У деяких областях очікується підвищення температури повітря до +29 градусів, прохолодніше буде тільки в західних і північних областях.

Погода на сході країни буде сонячна і місцями спекотна, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря в регіоні складе +12 +15 градусів, можливе зниження до +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +26 +28 градусів, у Дніпрі до +30 градусів.

У південних областях буде жарко і сонячно, без опадів. Вночі в регіоні прогнозується +14 +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +28 градусів, у Миколаєві до +30 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

На півночі України буде трохи прохолодніше, однак синоптики прогнозують ясну сонячну погоду, без опадів. Вночі температура повітря буде коливатися від +11 до +13 градусів, вдень +24 +26 градусів.

На заході очікується сонячна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря буде невисокою, від +9 до +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22 +25 градусів.

В центральній частині України без опадів, сонячно. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, удень повітря прогріється до +25 +28 градусів.

У Києві 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі +12 +14 градусів, вдень потеплішає до +24 +26 градусів.

Літо повертається: синоптики розповіли, де очікується сонячна погода

Погода в Україні 7 вересня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яким областям не пощастить з погодою на вихідних – карта.

А також розповідали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на осінь і розповіли, коли прийдуть в Україну холоду.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні Коли в Україну прийде бабине літо": прогноз астролога
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