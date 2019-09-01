Лето продолжается: синоптики дали неожиданный прогноз на воскресенье

Погода в Украине 1 сентября – синоптики дали теплый прогноз погоды (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют летнюю погоду в первый день осени

Погода в Украине 1 сентября будет радовать летним теплом. При этом небо будет облачным с переменными прояснениями. Уровень тепла достигнет в воскресенье +32 градусов. При этом в ночное и утреннее время будет достаточно прохладно - +15… +18 градусов в среднем. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в обновленном прогнозе.

Погода в Украине 1 сентября – синоптики дали теплый прогноз погоды (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как сообщается, летнее тепло в Украине задержится еще на один день. В северных, восточных, центральных и некоторых западных регионах уровень тепла достигнет +26… +29 градусов тепла. На юге и юго-западе страны – до +29… +32 градусов. При этом в ночное время будет ощущаться прохлада. Холоднее всего ночью будет на Востоке Украины - +11… +15 градусов. В северных, западных и центральных регионах – до +13… +17 градусов. Теплее всего ночью будет на юге – до +15… +18 градусов.

В течение всего дня небо будет затянуто облаками, однако достаточно часто будет светить солнце. Ветер будет восточный со скоростью до 5-10 м/с.

В Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен закончиться.

Погода в Украине 1 сентября – синоптики дали теплый прогноз погоды (скриншот: meteo.gov.ua)

Народный прогноз: с 1 сентября уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на 1 сентября.

Ранее синоптики рассказывали, каким будет конец лета в Украине.