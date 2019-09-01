Літо триває: синоптики дали несподіваний прогноз на неділю

Погода в Україні 1 вересня – синоптики дали теплий прогноз погоди (колаж: РБК-Україна)

Синоптики прогнозують літню погоду у перший день осені

Погода в Україні 1 вересня буде радувати літнім теплом. При цьому небо буде хмарним зі змінними проясненнями. Рівень тепла досягне в неділю +32 градусів. При цьому в нічний і ранковий час буде досить прохолодно - +15... +18 градусів в середньому. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру в оновленому прогнозі.

Погода в Україні 1 вересня – синоптики дали теплий прогноз погоди (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як повідомляється, літнє тепло в Україні затримається ще на один день. У північних, східних, центральних і деяких західних регіонах рівень тепла досягне +26... +29 градусів тепла. На півдні і південно-заході країни – до +29... +32 градусів. При цьому в нічний час буде відчуватися прохолода. Найхолодніше вночі буде на Сході України - +11... +15 градусів. У північних, західних і центральних регіонах – до +13... +17 градусів. Найтепліше вночі на півдні – до +15... +18 градусів.

Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, проте досить часто буде світити сонце. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Погода в Україні 1 вересня – синоптики дали теплий прогноз погоди (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: з 1 вересня уже можливі заморозки на ґрунті. Дерева потроху набувають осіннє забарвлення: жовтіють листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури помітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі - осінь холодна буде, а якщо з півдня - то тепла.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на 1 вересня.

Раніше синоптики розповідали, яким буде кінець літа в Україні.