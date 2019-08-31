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Синоптики дали прогноз на 1 сентября

Новости » Общество    31.08.2019 - 17:54
Синоптики дали прогноз на 1 сентября
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура днем будет колебаться от +25 до +32 градусов

Завтра, 1 сентября, погода в Украине будет теплой, во всех областях ожидается переменная облачность, температура до +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Первый день сентября пройдет без изменений в погодной ситуации в стране, ожидается солнечная и теплая погода. Осадков в течение дня не ожидается, температура днем будет колебаться от +25 до +32, ночью - от +13 до +18.

Самая жаркая погода ожидается в южных и западных областях Украины, там воздух прогреется до +32 градусов днем.

В столице днем будем тепло, температура ожидается в районе +27-29 градусов днем, ночью до +17. Ветер восточный 5-10 м/с.

Синоптики дали прогноз на 1 сентября

Напомним, как писало РБК-Украина, 2 сентября днем средние показатели температуры будут колебаться от +27 до +30. В восточных областях будет прохладнее, там термометры покажут от +25 до +27. Ночью средняя температура будет колебаться от +14 до +16.

Со вторника погодная ситуация в стране начнет ухудшаться, на западе прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +28...+31. В восточных и северных областях днем от +25 до +28. Ночью прохладнее всего будет на востоке, там ожидается снижение температуры до +11. В среду, 4 сентября, в Украине сохранится такая же погодная ситуация.

Добавим, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в последний день лета, 31 августа, в Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. Температура днем поднимется до +31 градуса. В Киеве сегодня ожидается теплая и сухая погода, днем от +28 до +30.

Синоптики дали прогноз на начало сентября Сегодня в Украине ожидается жара до +31
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