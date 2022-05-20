UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вместо лета в конце мая придет "осень": в Украину летят дожди и сильное похолодание

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в последнюю неделю мая ожидается холодная. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, дожди и местами грозы. Температура воздуха резко упадет.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте ниже.

По данным портала Sinoptik, уже в субботу в Украину придет волна похолодания и дождей. Температура воздуха снизится во всех областях страны и несколько дней ожидается холодных и дождливых.

На востоке страны в пятницу будет солнечно и сухо, до +20 градусов днем. Но уже в субботу придут сильные дожди, возможно усиление ветра. Температура воздуха начнет падать, с воскресенья и до среды ожидается не более +14 +15 градусов днем. После 25 мая погода снова начнет улучшаться.

Похолодание придет и в южные области Украины. Пятница и субботу будут солнечными и сухими, до +25 градусов. Резкое снижение температуры ожидается в понедельник и вторник, до +16 градусов. Сильных осадков на юге синоптики не прогнозируют.

Север Украины начнет заливать дождями уже в пятницу, а с воскресенья ожидается снижение температур до +11 градусов. На следующей неделе ожидается от +14 до +17 градусов, кратковременные дожди. Вторая половина недели будет более сухая и теплая, от +16 до +20 градусов.

Западные области в пятницу будут греться под солнцем, ожидается до +24 градусов. В субботу ожидается сильный дождь, а воскресенье температура воздуха упадет до +14 +16 градусов, будут идти дожди. Потепление придет только после 24 мая, но в регионе прогнозируют кратковременные дожди до конца следующей недели.

Погода в Киеве

В пятницу в Киеве будет пасмурно, но без существенных осадков, до +23 градусов. В субботу ожидается сильный дождь. В воскресенье погода резко поменяется, зарядят дожди и упадет температура до +14 градусов. Повышение температуры воздуха стоит ожидать не ранее 25 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился прогноз погоды в Украине на лето.

А также мы рассказывали о том, что в ближайшие дни в Украине резко поменяется погода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр