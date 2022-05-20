Вместо лета в конце мая придет "осень": в Украину летят дожди и сильное похолодание

Погода в Украине в последнюю неделю мая ожидается холодная. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, дожди и местами грозы. Температура воздуха резко упадет.
Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте ниже.
По данным портала Sinoptik, уже в субботу в Украину придет волна похолодания и дождей. Температура воздуха снизится во всех областях страны и несколько дней ожидается холодных и дождливых.
На востоке страны в пятницу будет солнечно и сухо, до +20 градусов днем. Но уже в субботу придут сильные дожди, возможно усиление ветра. Температура воздуха начнет падать, с воскресенья и до среды ожидается не более +14 +15 градусов днем. После 25 мая погода снова начнет улучшаться.
В пятницу в Киеве будет пасмурно, но без существенных осадков, до +23 градусов. В субботу ожидается сильный дождь. В воскресенье погода резко поменяется, зарядят дожди и упадет температура до +14 градусов. Повышение температуры воздуха стоит ожидать не ранее 25 мая.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился прогноз погоды в Украине на лето.
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