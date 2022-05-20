Замість літа в кінці травня прийде "осінь": в Україну летять дощі і сильне похолодання

За даними порталу Sinoptik, вже в суботу в Україну прийде хвиля похолодання і дощів. Температура повітря знизиться у всіх областях країни й кілька днів очікується холодних і дощових.

На сході країни в п'ятницю буде сонячно і сухо, до +20 градусів вдень. Але вже в суботу прийдуть сильні дощі, можливе посилення вітру. Температура повітря почне падати, з неділі та до середи очікується не більше +14 + 15 градусів вдень. Після 25 травня погода знову почне поліпшуватися.

Похолодання прийде і в південні області України. П'ятниця і суботу будуть сонячними та сухими, до +25 градусів. Різке зниження температури очікується в понеділок і вівторок, до +16 градусів. Сильних опадів на півдні синоптики не прогнозують.

Північ України почне заливати дощами вже в п'ятницю, а з неділі очікується зниження температур до +11 градусів. Наступного тижня очікується від +14 до +17 градусів, короткочасні дощі. Друга половина тижня буде більш суха і тепла, від +16 до +20 градусів.

Західні області в п'ятницю грітимуться під сонцем, очікується до + 24 градусів. У суботу очікується сильний дощ, а неділя температура повітря впаде до +14 + 16 градусів, йтимуть дощі. Потепління прийде тільки після 24 травня, але в регіоні прогнозують короткочасні дощі до кінця наступного тижня.

Погода в Києві

У п'ятницю в Києві буде похмуро, але без істотних опадів, до +23 градусів. У суботу очікується сильний дощ. У неділю погода різко зміниться, зарядять дощі та впаде температура до +14 градусів. Підвищення температури повітря варто очікувати не раніше 25 травня.