Замість літа в кінці травня прийде "осінь": в Україну летять дощі і сильне похолодання

Погода в Україні в останній тиждень травня очікується холодна. Синоптики прогнозують штормовий вітер, дощі та місцями грози. Температура повітря різко впаде.
Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте нижче.
За даними порталу Sinoptik, вже в суботу в Україну прийде хвиля похолодання і дощів. Температура повітря знизиться у всіх областях країни й кілька днів очікується холодних і дощових.
На сході країни в п'ятницю буде сонячно і сухо, до +20 градусів вдень. Але вже в суботу прийдуть сильні дощі, можливе посилення вітру. Температура повітря почне падати, з неділі та до середи очікується не більше +14 + 15 градусів вдень. Після 25 травня погода знову почне поліпшуватися.
У п'ятницю в Києві буде похмуро, але без істотних опадів, до +23 градусів. У суботу очікується сильний дощ. У неділю погода різко зміниться, зарядять дощі та впаде температура до +14 градусів. Підвищення температури повітря варто очікувати не раніше 25 травня.
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