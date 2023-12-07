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Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили". Вони змогли навіть "поспілкуватися" (відео)

Четвер 07 грудня 2023 16:45
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Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили". Вони змогли навіть "поспілкуватися" (відео) Леся Україна та Вільям Шекспір "поспілкувалися" між собою за допомогою ШІ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

На Міжнародному форумі культурної дипломатії, організований Українським інститутом, ШІ-компанія Reface представила відео, в якому британський драматург Вільям Шекспір та українська письменниця Леся Українка (Лариса Косач) беруть участь у грі в асоціації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Українського інституту у Facebook.

Reface застосувала свою унікальну модель глибокого навчання та технологію анімації осіб для автентичного відтворення образу Лесі Українки та Вільяма Шекспіра, а також для їхньої віртуальної взаємодії.

Основна ідея відеоролика полягає у встановленні паралелі між двома сучасними дружніми націями - Україною та Великою Британією, наголошуючи, що незважаючи на різне історичне походження, їх поєднують спільні цінності.

"Цим простим, на перший погляд, відео ми хотіли передати дійсно складне повідомлення важливості спільних цінностей. Вони виступають об’єднувальною силою, яка визначає, хто ми є. У сьогоднішніх умовах сучасні технології відіграють вирішальну роль, дозволяючи нам доносити такі багатошарові меседжі у простий, привабливий та зрозумілий для всіх спосіб", - заявив Антон Воловик, спів-СЕО Reface.

Раніше ми писали, що Білл Гейтс зробив важливу заяву про ШІ, яка багатьом сподобається.

А ще у нас є матеріал про те, як YouTube навчив ШІ відповідати на запитання про відео та керувати коментарями.

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RefaceAI Штучний інтелект Леся Украинка