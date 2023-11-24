Білл Гейтс зробив важливу заяву про ШІ, яка багатьом сподобається

Білл Гейтс, мільярдер та один із співзасновників Microsoft, висловлює думку, що завдяки прогресу штучного інтелекту людство зможе перейти до триденного робочого тижня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на щоденну газету The Economic Times .

Згідно з його поглядом, поступовий перехід, що підтримується адекватними заходами уряду, може призвести до того, що в суспільстві потрібно буде менше ручної праці.

"Якщо зрештою ви отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, ймовірно, нормально", - зазначив Гейтс.

68-річний підприємець бачить перспективу, в якій штучний інтелект сприяє більш гармонійному поєднанню робочої діяльності та особистого життя. На його думку, суспільство здатне ефективно керувати ризиками, пов'язаними з розвитком та використанням штучного інтелекту.

"Майбутнє ШІ не таке похмуре, як думають деякі, і не таке райдужне, як думають інші. Ризики реальні, але я оптимістичний, що ними можна керувати… Нехай технології швидко розвиваються, але вони не замінять людей, а скоріше «змінять їх назавжди" - Білл Гейтс

Протягом 45-хвилинної розмови Гейтс наголосив на потенціалі штучного інтелекту, представляючи образ майбутнього, де машини братимуть участь у вирішенні завдань, таких як виробництво продуктів харчування.

Він також висловив свій ентузіазм щодо можливості машин збільшити продуктивність у різних секторах, включаючи програмування, тестування та охорону здоров'я.

Раніше в одному з інтерв'ю Білл Гейтс сказав:

"Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким же драматичним, як промислова революція, але він, безумовно, буде таким же значним, як поява ПК. Програми для обробки текстів не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди".

Реакції в світі

Різні опитування громадської думки показали, що багато людей бояться, що їх звільнять або зменшать зарплату через штучний інтелект. Так, у США 79 відсотків опитаних працівників повідомили, що побоюються, що через ШІ їхня зарплата знизиться.

У березні 2023 року голова Tesla Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк і більше тисячі експертів підписали відкритий лист із закликом призупинити розробку просунутого штучного інтелекту щонайменше на півроку, поки не з'являться загальні протоколи безпеки.

Білл Гейтс відмовився їх підтримати, заявивши, що такі заклики "не вирішать проблеми", а ШІ принесе користь людству.