Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: "просто неприємний чєловєчек"

Леся Нікітюк сказала, що її дратує Монро

Так, зі слів знаменитості, її "харить" травесті-діва.

"Ми вчора допізна переписувалися з Лесею. Я написав їй - харе ви...буватися, а то вона в костюмах в обліпончик фотки виставляє. Вона попросила, до речі, щоб ми її фотку разом із Монро не ставили, тому що Монро її харить, вона сказала", - зізнався Фешак.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Співведучий Фешака припустив, що це через те, що зовнішність красунь порівнюють.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ні, ну просто "неприємний чєловєчєк". Ну що зробити? Ось що зробити?", - відповів Євген.