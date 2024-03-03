UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: "просто неприємний чєловєчек"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Євген Фешак розповів про листування з ведучою Лесею Нікітюк, в якому вона попросила його не ставити її фото поруч зі знімком блогерки Монро.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на YouTube-канал радіо "Люкс ФМ".

Леся Нікітюк сказала, що її дратує Монро

Так, зі слів знаменитості, її "харить" травесті-діва.

"Ми вчора допізна переписувалися з Лесею. Я написав їй - харе ви...буватися, а то вона в костюмах в обліпончик фотки виставляє. Вона попросила, до речі, щоб ми її фотку разом із Монро не ставили, тому що Монро її харить, вона сказала", - зізнався Фешак.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Співведучий Фешака припустив, що це через те, що зовнішність красунь порівнюють.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ні, ну просто "неприємний чєловєчєк". Ну що зробити? Ось що зробити?", - відповів Євген.

 

Нещодавно ми розповідали, що Монро під час війни ходила в ТЦК і проходила ВЛК.

Також Ніколас Карма розсекретив вартість її луку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся НікітюкЗірки шоу-бізнесу