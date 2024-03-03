Леся Никитюк призналась, кто ее раздражает в украинском шоу-бизнесе: "просто неприятный человечек"

Леся Никитюк сказала, что ее раздражает Монро

Так, со слов знаменитости, ее "харит" травести-дива.

"Мы вчера допоздна переписывались с Лесей. Я написал ей - хватит вы...бываться, а то она в костюмах в облипончик фотки выставляет. Она попросила, кстати, чтобы мы ее фотку вместе с Монро не ставили, потому что Монро ее харит, она сказала", - признался Фешак.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Соведущий Фешака предположил, что это из-за того, что внешность красавиц сравнивают.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Нет, ну просто "неприятный человек". Ну что сделать? Вот что сделать?", - ответил Евгений.