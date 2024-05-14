Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка часто демонструє неймовірно-красиві образи та зачаровує своїми стильними луками.

Детальніше про один з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис Лесі.

Леся Нікітюк у стильному образі засвітила красу довгих ніг

Леся дуже красива та молода жінка, яка здатна приголомшити своїм зовнішнім виглядом всіх навколо, і не лише своїм талантом, а ще й красою та стилем.

Нікітюк, наразі, є однією з провідних ведучих України, адже саме вона веде кілька шоу та стає все більше і більше популярною серед глядачів, а її аудиторію розширюється.

Саме тому за життям Лесі почало стежити набагато більше людей, це і жіноча аудиторія в тому числі, а жінкам, цікаво дивитися, як одягається Леся, який стиль вона має і як вона виглядає у різних життєвих ситуаціях.

Так, наприклад, днями Нікітюк поїхала до Одеси та показала яскраві фотокартки зі своєї прогулянки, адже вона видалась у Лесі дуже гарною.

Леся Нікітюк в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Річ в тому, що вона вийшла на прогулянку у чорній міні-сукні, яка повністю відкриває довгі та красиві ноги телеведучої. А Леся ще й одягнула підбори, які роблять образ більш ефектним та цікавим.

Звісно, прихильники не залишили улюблену телеведучу без компліментів:

"Що ви бачите перед собою? Це скарб, а не ноги"

"Боооже, які ногииии"

"Це ноги України"

"Розкішні ноги"

"Ох ці ноги, Лесяяя…"

"Одеса однозначно до лиця"

"Здається, що ці ноги нескінченні!"

"Красуня"

"Боже, ці ноги".

Леся Нікітюк в Одесі у стильному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)