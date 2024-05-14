Відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі (фото)

Катерина Тишкевич нещодавно вже показала своє французьке кохання разом з чоловіком. А тепер демонструє цікавий образ для легкої прогулянки.

Катерина Тишкевич показала ніжний весняний образ

Катерина не так давно перенесла дуже важкий період, адже вона хворіла та їй потрібна була підтримка і віра у життя, бо стан був критичний.

Але наразі дівчина почуває себе задовільно та залюбки проводить час з рідними, а це чоловік, також актор Валентин Томусяк, а також батьки.

Також Катерина починає входити потроху в робочий режим, адже вона бере участь у різних фотосесіях, а також вона демонструє цікаві та весняні образи.

Так, наприклад, Катя вирішила показати свою весняну прогулянку у дуже ніжних кольорах. Вона одягнула білу кофтинку, білосніжні широкі брюки та рожевий піджак, а також босоніжки.

Свої жіночні та ніжні фото Тишкевич супроводила дуже важливими словами, які дають змогу подумати над сенсами життя.

Катерина Тишкевич у ніжному образі (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Як іноді важко нам дається справжня вдячність за іспити, які посилає Бог. Але і як багато сили у ній же, якщо нам пощастило по справжньому її відчути. Ми не здатні розумом осягнути справжню мету божественного задуму щодо нас, тому в моменті може бути дуже боляче та переповнювати відчуття несправедливості, ʼ- Чому саме я/зі мною/з моїми близькими? За що?ʼ Бог ніколи не помиляється й абсолютно точно не наше з вами покарання є його ціллю", - розмірковує Катерина.

"Він вчить з любовʼю, просто так вже вийшло, що людина швидше та краще за все навчається через біль та власний важкий досвід. Але не у всіх так. Це вже карта для особливо важконавчаємих Душ. Судячи з усього, я якраз з таких. З прийняттям в мене йде так собі, чесно скажу. Але потроху все ж йде і за це дякую", - продовжує свої роздуми акторка.

"Озирніться навколо і скоріше за все ви помітите, що по справжньому успішні та щасливі люди - завжди вдячні. І ви будете часто чути від них це слово вдячний/вдячна. Практикуйте вдячність до всього і всіх, що з вами трапляється. Це справжній скарб і ключик для багатьох приємних змін у вашому житті", - резюмувала свій меседж Тишкевич.