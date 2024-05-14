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Відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі (фото)

Вівторок 14 травня 2024 12:11
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Відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі (фото) Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Юлія Любченко

Катерина Тишкевич нещодавно вже показала своє французьке кохання разом з чоловіком. А тепер демонструє цікавий образ для легкої прогулянки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Катерина Тишкевич показала ніжний весняний образ

Катерина не так давно перенесла дуже важкий період, адже вона хворіла та їй потрібна була підтримка і віра у життя, бо стан був критичний.

Але наразі дівчина почуває себе задовільно та залюбки проводить час з рідними, а це чоловік, також актор Валентин Томусяк, а також батьки.

Також Катерина починає входити потроху в робочий режим, адже вона бере участь у різних фотосесіях, а також вона демонструє цікаві та весняні образи.

Так, наприклад, Катя вирішила показати свою весняну прогулянку у дуже ніжних кольорах. Вона одягнула білу кофтинку, білосніжні широкі брюки та рожевий піджак, а також босоніжки.

Свої жіночні та ніжні фото Тишкевич супроводила дуже важливими словами, які дають змогу подумати над сенсами життя.

Відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі (фото)Відома українська акторка прогулялась Києвом у ніжному образі (фото)

Катерина Тишкевич у ніжному образі (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Як іноді важко нам дається справжня вдячність за іспити, які посилає Бог. Але і як багато сили у ній же, якщо нам пощастило по справжньому її відчути. Ми не здатні розумом осягнути справжню мету божественного задуму щодо нас, тому в моменті може бути дуже боляче та переповнювати відчуття несправедливості, ʼ- Чому саме я/зі мною/з моїми близькими? За що?ʼ Бог ніколи не помиляється й абсолютно точно не наше з вами покарання є його ціллю", - розмірковує Катерина.

"Він вчить з любовʼю, просто так вже вийшло, що людина швидше та краще за все навчається через біль та власний важкий досвід. Але не у всіх так. Це вже карта для особливо важконавчаємих Душ. Судячи з усього, я якраз з таких. З прийняттям в мене йде так собі, чесно скажу. Але потроху все ж йде і за це дякую", - продовжує свої роздуми акторка.

"Озирніться навколо і скоріше за все ви помітите, що по справжньому успішні та щасливі люди - завжди вдячні. І ви будете часто чути від них це слово вдячний/вдячна. Практикуйте вдячність до всього і всіх, що з вами трапляється. Це справжній скарб і ключик для багатьох приємних змін у вашому житті", - резюмувала свій меседж Тишкевич.

Раніше ми розповідали, що Катерина Тишкевич зізналася, чи буде судитись з лікарнею.

Також читайте, що Тишкевич розповідала про Оксану Байрак та Путіна.

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