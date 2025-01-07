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Леся Нікітюк прокоментувала заручини з військовим, який молодший за неї на 9 років

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала заручини з молодшим на 9 років коханим-військовим Дмитром Бабчуком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості для novy.tv.

Так, Леся розповіла, що вони з коханим мають чудове почуття гумору та часто підколюють одне одного.

Нещодавно ведуча подарувала Дмитрові светр із жартівливим зображенням вовка, а у відповідь отримала від нього обручку.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однак заручини виявилися зовсім не жартом - пара має серйозні наміри щодо спільного майбутнього.

"Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати одне одного! Особливо я. То купила йому сімейки на базарі і відмітила в Instagram-stories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт...", - поділилася зірка.

Леся Нікітюк з коханим( фото: instagram.com/special_my_profession)

Нагадаємо, закохані заручилися під час спільного відпочинку в засніжених Карпатах. Леся поділилася радісною новиною з підписниками в Instagram, опублікувавши знімок із обручкою.

Про стосунки пари стало відомо у жовтні 2024 року.

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