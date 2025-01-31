66-річна Шерон Стоун в яскравій сукні з розрізом приголомшила стрункою фігурою

66-річна Шерон Стоун не перестає дивувати свою аудиторію, демонструючи, що елегантність і краса не залежать від віку. Нещодавно актриса з'явилася на публіці в розкішних яскравих образах, які підкреслили її струнку фігуру та впевнений стиль.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Знаменита голлівудська актриса відвідала концерт Go Red for Women Red Dress Collection, який був організований Американською асоціацією кардіологів.

Цього вечора багато зірок зібралися разом, щоб привернути увагу до проблем серцево-судинних захворювань.

Шерон поділилася, що дуже вдячна долі за те, що змогла пережити інсульт, який стався з нею у 2001 році. Це захворювання змусило її надовго піти з акторської кар'єри, щоб зосередитися на відновленні.

Для виходу на червону доріжку заходу Стоун обрала вражаючий червоний брючний костюм з глибоким декольте, доповнивши образ елегантним діамантовим кольє та великими сережками-кільцями.

Шерон Стоун (фото: Getty Images)

Її розкішні світлі волосся були зачесані назад.

На сцену актриса вийшла в бордовій обтислій сукні з великим розрізом.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone, Getty Images)

Нагадаємо, восени 2001 року 43-річна Шерон перенесла важкий інсульт і крововилив у мозок. Це захворювання вплинуло на її пам'ять та органи чуття. Вона перестала бачити лівим оком і чути лівим вухом, не могла читати, писати й рухатися - все це їй довелося освоювати заново.

Актриса зізналася, що через ускладнення її рідше стали запрошувати на ролі, а шахраї позбавили її практично всіх коштів.

Після хвороби зірка стала членом правління Неврологічного фонду Барроу. Крім того, вона протягом багатьох років працювала з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Організацією Об'єднаних Націй.