Леся Нікітюк емоційно звернулася до свого нареченого-військового у важливий день

У Stories вона опублікувала кілька рідкісних фото з коханим.

"З днем народження! Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг", - зазначила Нікітюк.

Леся Нікітюк привітала з днем народження свого нареченого Дмитра Бабчука (скриншот)

"І те, як ти підкрадаєшся зранку до шафи, щоб взяти свою футболку", - продовжила вона.

Леся Нікітюк показала фото з нареченим (скриншот)

"З днем народження, мій Рекс. Хочу, щоб воно в тебе теж було нормальним", - підкреслила вона.

Нікітюк емоційно привітала нареченого-військового з 29-річчям (скриншот)

Дмитро Бабчук на своїй сторінці також поділився роздумами в день народження.

"Сьогодні мені виповнилося 29 років, 9 з яких присвячені військовій справі", - написав він, зазначивши, наскільки важливі ці роки для нього.

Він також поділився своїми переживаннями про службу.

"За ці роки я бачив і переживав багато чого. Іноді я захоплювався і пишався тим, яку ж ми робимо колосальну роботу, інша сторона - це було цілковите розчарування і нерозуміння, чому саме так, адже можна було інакше і краще", - зазначив Бабчук.

Крім того, коханий Нікітюк підкреслив, що саме служба і війна зробили його тим, ким він зараз є.

Хто такий Дмитро Бабчук

Майбутній військовий народився 1996 року в Одесі. Навчався в Запорізькому національному університеті, займався боксом, став кандидатом у майстри спорту.

У 20 років вступив до лав ЗСУ.

Спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був в окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру ССО.

Наразі військовий не розголошує, де саме служить і які завдання виконує.

Також він активно веде соцмережі. На його Instagram підписано 56 тисяч користувачів.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Про роман військового з Нікітюк стало відомо восени 2024 року. Спочатку вона публікувала інтригуючі фото, на яких показувала його частково, а також розкішні букети квітів.

У жовтні 2024-го вона підтвердила стосунки з Бабчуком, який, до слова, молодший за неї на 9 років.

А вже в січні молодий чоловік зробив їй пропозицію. У мережі також активно ходять чутки, що телеведуча вагітна, проте їх вона досі не коментувала.

Леся Нікітюк показала обручку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)