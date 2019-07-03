Лесь Подервянский матами отреагировал на законопроект о дематюкации: подробности

Подервянский прокомментировал законопроект Богомолец о сквернословии
Украинский художник и писатель Лесь Подервянский дал комментарий по поводу законопроекта о дематюкации, который внесла в Раду народный депутат Ольга Богомолец.
Поклонники Подервянского ждали его реакцию на данный законопроект, поскольку он прославился благодаря своим рассказам, в которых активно использовал нецензурную лексику.
Подервянский прояснил свою позицию через журналиста Айдера Муждабаева, который написал соответствующий пост на своей странице в Twitter.
"Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие - х...й, п...ду и е... ся. И все будет хорошо!" – так, по словам Муждабаева, Подервянский прокомментировал законопроект о дематюкации.
Стоит отметить, что пост Муждабаева Подервянский опубликовал на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали реакцию Леся Подервянского.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что сеть "взорвал" законопроект Богомолец о запрете матюков. При этом Ольга Богомолец пока не прокомментировала свой законопроект о дематюкации.
Ранее сообщалось о том, что сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве.