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Лесь Подервянский матами отреагировал на законопроект о дематюкации: подробности


Подервянский прокомментировал законопроект Богомолец о сквернословии

Украинский художник и писатель Лесь Подервянский дал комментарий по поводу законопроекта о дематюкации, который внесла в Раду народный депутат Ольга Богомолец.

Поклонники Подервянского ждали его реакцию на данный законопроект, поскольку он прославился благодаря своим рассказам, в которых активно использовал нецензурную лексику.

Подервянский прояснил свою позицию через журналиста Айдера Муждабаева, который написал соответствующий пост на своей странице в Twitter.

"Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие - х...й, п...ду и е... ся. И все будет хорошо!" – так, по словам Муждабаева, Подервянский прокомментировал законопроект о дематюкации.

Стоит отметить, что пост Муждабаева Подервянский опубликовал на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали реакцию Леся Подервянского.

  • С самого утра ждал этот пост;
  • Я горжусь! Депутаты правы: Война, бюджет - разве это дело барское? Важнее всего - дематюкация. Пусть дрогнет Лесь Подервянский!
  • Тю, как можно запретить мат? Это все равно как солнцу приказать не так сильно светить;
  • Наступление на Подервянского начато. Жду контрудар.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что сеть "взорвал" законопроект Богомолец о запрете матюков. При этом Ольга Богомолец пока не прокомментировала свой законопроект о дематюкации.

Ранее сообщалось о том, что сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве.

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