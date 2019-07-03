Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці

Український художник і письменник Лесь Подерв'янський дав коментар з приводу законопроекту про дематюкацію, який внесла в Раду народний депутат Ольга Богомолець.

Шанувальники Подерв'янського чекали його реакцію на даний законопроект, оскільки він прославився завдяки своїм розповідями, в яких активно використовував нецензурну лексику.

Подерв'янський прояснив свою позицію через журналіста Айдера Муждабаєва, який написав відповідний пост на своїй сторінці в Twitter.

"Тут потрібно заборонити не слова, а предмети і дія - х...й, п...ду і е... ся. І все буде добре!" – так, за словами Муждабаєва, Подерв'янський прокоментував законопроект про дематюкацію.

Варто зазначити, що пост Муждабаєва Подерв'янський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували реакцію Леся Подерв'янського.

З самого ранку чекав цей пост;

Я пишаюся! Депутати мають рацію: Війна, бюджет - хіба це справа панська? Найважливіше - дематюкація. Нехай здригнеться Лесь Подерв'янський!

Тю, як можна заборонити мат? Це все одно як наказати сонцю не так сильно світити;

Наступ на Подерв'янського розпочато. Чекаю контрудар.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що мережу "підірвав" законопроект Богомолець про заборону матюків. При цьому Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію.

Раніше повідомлялося про те, що мережу "підірвав" штраф водієві Mercedes на скляному мосту в Києві.