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Можно ездить: сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 09:17
Можно ездить: сеть "взорвал" штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве
Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (коллаж РБК-Украина)

Водитель так и не явился в участок для дачи объяснений

Водителя Mercedes GL 500, который 17 июня решил покатать девушек по новому киевскому пешеходному мосту со стеклянными площадками для обозрения, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Отметим, что 25-летнего Никиту неоднократно "приглашали" на рассмотрение дела о его правонарушении, в том числе и с помощью рекомендательного письма. Но герой так и не явился.

Таким образом, решение было вынесено без его участия. Нарушителя привлекли к админответственности сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), а также ч. 1 ст. 122 (Нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам).

Первая статья предусматривает штраф в размере 510 грн, вторая - 255 грн. Также автохаму начислили 50 штрафных баллов (после 150 баллов автомобилисты получают наказание. - Ред.).

Можно ездить: сеть &quot;взорвал&quot; штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com/kyivpatrol)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над столь смехотворным штрафом для водителя, наделавшего столько шума и прославившегося едва ли не на всю страну. Комментаторы называют эту сумму "билетом на мост".

  • Можно ездить. Немного дорогой аттракцион, но что не сделаешь ради лайков...
  • Для чувака, который ездит на внедорожнике Мерседес - такой штраф смех, а для любителей куражу билет на аттракцион "Мост Педалика". Плевал он на полицию, суд, закон и всех нас. Пусть бы месяц улицы подметал или в дурке санитаром поработал.
  • Вот молодцы. Уж он это на всю жизнь запомнит. Он теперь и за руль не сядет.

Можно ездить: сеть &quot;взорвал&quot; штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)

  • Ути бозе. Папка хоть лящей накидал сверху?
  • Шикарный штраф в 510 грн = билет на мост!
  • Я тоже хочу прокатиться на мост за такую сумму.
  • Можно открывать трафик. Дешево и не очень сердито. Ну и наказание, курам на смех.
  • После такого штрафа пробка будет на мосту.

Можно ездить: сеть &quot;взорвал&quot; штраф водителю Mercedes на стеклянном мосту в Киеве

Водителя Mercedes с пешеходного моста в Киеве наказали (скрин: facebook.com)

Отметим, что попытки прокатиться с ветерком по новому пешеходному мосту участились. Так, совсем недавно на него хотел заехать очередной автохам, но правоохранители пресекли попытку. 

Как сообщалось, недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену. 

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