Нас всех посадят: сеть "взорвал" закон Богомолец о запрете матюков

Ольга Богомолец пока не прокомментировала свой законопроект о дематюкации
Ольга Богомолец внесла проект Закона "О противодействии сквернословия" (о дематюкации языка). Законопроект был размещен 2 июля на сайте Верховной Рады Украины и должен быть рассмотрен Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.
Отметим, что ни текста законопроекта, который бы смог разъяснить интересующие многих детали, ни объяснительной записки на сайте пока нет. Отсутствует также какое либо сообщение по этому поводу и на официальной Facebook-странице народного депутата.
Скрин: rada.gov.ua
Тем не менее, пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают закопроект, думая, на "сколько лет с конфискацией они уже успели наматериться".
"Богомолец замутила закон один... Все, ребята посадят нас... Но есть и хорошая новость - в доме с Лесиком Подервянским сидеть будем. Дематюканизация б*я!
Так как же о политике говорить?" - написал один из пользователей.
Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)
Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)
Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)
Напомним, недавно сеть "взорвал" размер штрафа, который присудили мажору - 25-летнему Никите на Mercedes GL 500, который 17 июня прокатил с ветерком девушек по стеклянному пешеходному мосту в Киеве.
К слову, ранее Уляна Супрун рассказала про домашнее насилие и отметила, что Минздрав Украины утвердил приказ, которым впервые в нашей стране вводится системный подход к его выявлению и оказанию медицинской помощи пострадавшим.