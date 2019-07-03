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Нас всех посадят: сеть "взорвал" закон Богомолец о запрете матюков

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 11:05
Нас всех посадят: сеть "взорвал" закон Богомолец о запрете матюков
Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (коллаж: РБК-Украина)

Ольга Богомолец пока не прокомментировала свой законопроект о дематюкации

Ольга Богомолец внесла проект Закона "О противодействии сквернословия" (о дематюкации языка). Законопроект был размещен 2 июля на сайте Верховной Рады Украины и должен быть рассмотрен Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.

Отметим, что ни текста законопроекта, который бы смог разъяснить интересующие многих детали, ни объяснительной записки на сайте пока нет. Отсутствует также какое либо сообщение по этому поводу и на официальной Facebook-странице народного депутата.

Нас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюков

Скрин: rada.gov.ua

Тем не менее, пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают закопроект, думая, на "сколько лет с конфискацией они уже успели наматериться".

"Богомолец замутила закон один... Все, ребята посадят нас... Но есть и хорошая новость - в доме с Лесиком Подервянским сидеть будем. Дематюканизация б*я!
Так как же о политике говорить?" - написал один из пользователей.

Нас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюков

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

  • Бля*ь, это ж мне лет пять светит...
  • Пиз*ец. Ничего святого. И зачем теперь жить.
  • Дематюкизация - мое новое, любимое слово.
  • Наговорил на 10 лет с конфискацией.

Нас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюковНас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюков

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

  • Будем тайно на складе собираться и тихо матюкаться в закрытом элитном клубе.
  • Е*аний 3,14здец, потеряла смысл жизни.
  • Так мы же не материмся. Так немного матом еб*шим.
  • Матюкнемся напоследок, пока не "дематюкировали" всех.
  • Так, держим строй, полный пиз*ец.

Нас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюковНас всех посадят: сеть &quot;взорвал&quot; закон Богомолец о запрете матюков

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно сеть "взорвал" размер штрафа, который присудили мажору - 25-летнему Никите на Mercedes GL 500, который 17 июня прокатил с ветерком девушек по стеклянному пешеходному мосту в Киеве.

К слову, ранее Уляна Супрун рассказала про домашнее насилие и отметила, что Минздрав Украины утвердил приказ, которым впервые в нашей стране вводится системный подход к его выявлению и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

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