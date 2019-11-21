Как Лера из сериала "Первые ласточки" выглядит в жизни: горячие фото 18-летней звезды

Полина Носыхина - Лера из сериала "Первые ласточки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Яркие фото героини сериала "Первые ласточки" Полины Носыхиной - в подборке Styler

Сериал "Первые ласточки" на Новом канале можно уже смотреть онлайн. Проект получил положительные отзывы и обещает стать очень популярным в Украине.

Сериал "Первые ласточки" можно смотреть онлайн

Одну из главных ролей в "Первым ласточкам" - Леры, дочери богатых родителей, - сыграла юная, но уже известная многим актриса Полина Носыхина.

"Лера - девочка из богатой семьи, очень избалованная, живет по принципу "Пусть будет так, как должно быть". Не очень хорошо, пренебрежительно относится к людям. На самом деле, у нее очень много проблем, большинство из которых идут из семьи. Не такая плохая, как кажется на первый взгляд. Ее полностью изменит один человек, а кто именно и как - смотрите в "Первых ласточках", - говорит про свою героиню 18-летняя звезда.

Полина Носыхина - Лера из сериала "Первые ласточки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Полина Носыхина родилась в Киеве. С трех лет мечтала сниматься в кино и целенаправленно шла к своей цели. Профессиональную карьеру начала в четыре года со съемок в рекламе.

Училась в специализированной школе с углубленным изучением английского языка и параллельно посещала курсы актерского мастерства. В 2018 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курс Олега Замятина.

Полина Носыхина - Лера из сериала "Первые ласточки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

У Полины есть сестра-двойняшка Соня, а еще младший брат Андрей Носыхин, который также начал карьеру модели и актера в раннем возрасте.

Носыхина известна по ролям в таких проектах, как "Когда мы дома", "Врач Ковальчук", "Между любовью и ненавистью", "Сестры в наследство", "Солнечный ноябрь", "Ничто не случается дважды", "Лучше всех" и других.

Полина Носыхина - Лера из сериала "Первые ласточки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)