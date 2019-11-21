Як Лера з серіалу "Перші ластівки" виглядає в житті: гарячі фото 18-річної зірки

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Яскраві фото героїні серіалу "Перші ластівки" Поліни Носихіної - в підбірці Styler

Серіал "Перші ластівки" на Новому каналі можна вже дивитися онлайн. Проект отримав схвальні відгуки і обіцяє стати дуже популярним в Україні.

Серіал "Перші ластівки" можна дивитися онлайн

Одну із головних ролей у "Перших ластівках" - Лери, дочки багатих батьків, - зіграла юна, але уже відома багатьом актриса Поліна Носихіна.

"Лера - дівчинка з багатої сім’ї, дуже розбещена, живе за принципом "Нехай буде так, як має бути". Не дуже добре, зверхньо ставиться до людей. Насправді, у неї дуже багато проблем, більшість з яких ідуть з родини. Не така погана, як здається на перший погляд. Її повністю змінить одна людина, а хто саме і як - дивіться в "Перших ластівках", - говорить про свою героїню 18-річна зірка.

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Поліна Носихіна народилася у Києві. З трьох років мріяла зніматися в кіно і цілеспрямовано йшла до своєї мети. Професійну кар’єру почала в чотири роки зі зйомок у рекламі.

Навчалася в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови і паралельно відвідувала курси акторської майстерності. У 2018 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курс Олега Замятіна.

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

У Поліни є сестра-двійняшка Соня, а ще молодший брат Андрій Носихін, який також почав кар’єру моделі та актора у ранньому віці.

Носихіна відома за ролями у таких проектах, як "Коли ми вдома", "Лікар Ковальчук", "Між коханням і ненавистю", "Сестри у спадок", "Сонячний листопад", "Ніщо не трапляється двічі", "Краще за всіх" та інших.

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)