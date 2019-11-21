ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як Лера з серіалу "Перші ластівки" виглядає в житті: гарячі фото 18-річної зірки

STYLERФільми і серіали    21.11.2019 - 14:22
Як Лера з серіалу "Перші ластівки" виглядає в житті: гарячі фото 18-річної зірки
Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Яскраві фото героїні серіалу "Перші ластівки" Поліни Носихіної - в підбірці Styler

Серіал "Перші ластівки" на Новому каналі можна вже дивитися онлайн. Проект отримав схвальні відгуки і обіцяє стати дуже популярним в Україні.

Серіал "Перші ластівки" можна дивитися онлайн

Одну із головних ролей у "Перших ластівках" - Лери, дочки багатих батьків, - зіграла юна, але уже відома багатьом актриса Поліна Носихіна.

"Лера - дівчинка з багатої сім’ї, дуже розбещена, живе за принципом "Нехай буде так, як має бути". Не дуже добре, зверхньо ставиться до людей. Насправді, у неї дуже багато проблем, більшість з яких ідуть з родини. Не така погана, як здається на перший погляд. Її повністю змінить одна людина, а хто саме і як - дивіться в "Перших ластівках", - говорить про свою героїню 18-річна зірка.

Як Лера з серіалу &quot;Перші ластівки&quot; виглядає в житті: гарячі фото 18-річної зірки

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Поліна Носихіна народилася у Києві. З трьох років мріяла зніматися в кіно і цілеспрямовано йшла до своєї мети. Професійну кар’єру почала в чотири роки зі зйомок у рекламі.

Навчалася в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови і паралельно відвідувала курси акторської майстерності. У 2018 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курс Олега Замятіна.

Як Лера з серіалу &quot;Перші ластівки&quot; виглядає в житті: гарячі фото 18-річної зірки

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

У Поліни є сестра-двійняшка Соня, а ще молодший брат Андрій Носихін, який також почав кар’єру моделі та актора у ранньому віці.

Носихіна відома за ролями у таких проектах, як "Коли ми вдома", "Лікар Ковальчук", "Між коханням і ненавистю", "Сестри у спадок", "Сонячний листопад", "Ніщо не трапляється двічі", "Краще за всіх" та інших.

Поліна Носихіна - Лера з серіалу "Перші ластівки" (фото: instagram.com/polina_nosykhina)

Зірка серіалу "Кріпосна" відверто розповіла про Ксенію Мішину "Зефірка": Лілія Ребрик сяяла тотал-pink образом на зйомках
Новини України звездасериал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся