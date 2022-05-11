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Лепс приехал на Донбасс, рассекает на авто и поет песни (видео)

Фото: Григорий Лепс (starhit)
Автор: Светлана Мащенко

Григорий Лепс, который поддерживает путинский режим и войну в Украине, приехал на Донбасс, где вместе с боевиками рассекает на авто под свои же песни из магнитолы.

Видео сам же певец выложил в свой Telegram-канал.

Сперва в кадре появляется водитель, который говорит, что любит Лепса, особенно, когда он поет у него в машине.

"Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы сможем их немного отвлечь от напряженных будней", - говорит он.

По словам любителя "рюмки водки", он собрался проехаться по госпиталям, подарить раненым свои пластинки.

К слову, Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 миллионов долларов.

Отметим, что Григорий Лепс в списке TheyLoveWar значится, как артист, "пропагандирующий путинский режим и поддерживающий войну в Украине".

Ранее мы писали, что Таисия Повалий выступила перед российскими генералами на концерте до 9 мая.

Также мы сообщали, что в оккупированный Донецк приехал известный российский актер и расселся в гостинице с сигаретой.

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музыкантыГригорий Лепсартист