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Лепс приїхав на Донбас, розсікає на авто і співає пісні (відео)

Фото: Григорій Лепс (starhit)
Автор: Світлана Мащенко

Григорій Лепс, який підтримує путінський режим і війну в Україні, приїхав на Донбас, де разом з бойовиками розсікає на авто під свої ж пісні з магнітоли.

Відео сам же співак виклав у свій Telegram-канал.

Спершу в кадрі з'являється водій, який каже, що любить Лепса, особливо, коли він співає в нього в машині.

"Ми приїхали, підтримати хлопців, поспівати. Сподіваюся, ми зможемо їх трохи відволікти від напружених буднів", - каже він.

За словами любителя "рюмки водки", він зібрався проїхатися по госпіталях, подарувати пораненим свої платівки.

До слова, Григорій Лепс через санкції втратив 20 мільйонів доларів.

Зазначимо, що Григорій Лепс в списку TheyLoveWar значиться, як артист, що "пропагандує путінський режим та підтримує війну в Україні".

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами на концерті до 9 травня.

Також ми повідомляли, що в окупований Донецьк приїхав відомий російський актор і розсівся в готелі з сигаретою.

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