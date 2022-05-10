В оккупированный Донецк приехал известный российский актер и расселся в отеле с сигаретой (фото)

Российский актер Александр Баширов, известный своей ролью в "9 роте", приехал в оккупированный Донецк и устроился в одном из отелей.

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.

Актер расселся с сигаретой прямо в холле гостиницы.

"Александр Баширов присоединился к личному составу батальона Donbass Palace", - сказано в сообщении.

Интересно, что на куртке у актера-"путиниста" была нашивка "Батальон Донбасс".

Причину визита Баширова в оккупированный Донецк не назвали, однако российский писатель Захар Прилепин в соцсети рассказал, что его товарищ приезжает туда уже не в первый раз.

"Самый крутой мужик, большой панк, настоящий патриот, и в армии, кстати, служил. О чем невероятно круто рассказывает. Впрочем, как обо всем, о чем он рассказывает. И в Донбасс приезжал уже", – торжественно объявил упорный пропагандист.

Чем известен актер, обожающий Путина

Баширов подержал политику Владимира Путина и оккупацию Крыма в 2014 году. Осенью 2014 года съездил на Донбасс, отвез гуманитарную помощь и доснял материалы для своего фильма "Донбасс стучит в наше сердце".

Баширов на Донбассе (фото: ria.ru)

Он все время поддерживает агрессию России и ее пропаганду.

Нашему зрителю он известен ролями в таких фильмах "Асса", "Черная роза – эмблема печали", "Улицы разбитых фонарей", "Сестры", "Жмурки", "Груз 200", "9 рота".