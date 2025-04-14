Леопардовий принт - тренд весни 2025: як не переборщити зі стилем

Як зазначила Шевченко, зазвичай принт "лео" асоціюється з чимось вульгарним і занадто яскравим. Тому стилістка вирішила на власному прикладі показати, як правильно стилізувати його.

Головний секрет - такий принт необхідно носити з однотонними речами схожих відтінків.

Спідницю з тваринним принтом вибираємо в тому разі, якщо колористика м'яка і світла.



Як носити леопардовий принт (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Піджак з таким принтом носимо, якщо колористика обличчя темна, насичена і яскрава.



З чим поєднувати анімалістичний принт (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Модні поєднання з леопардовим принтом на весну 2025 року

З нейтральними кольорами

Леопардовий принт прекрасно гармонує з базовими нейтральними відтінками, такими як чорний, білий, бежевий, сірий або коричневий. Це допомагає збалансувати яскравість принта і створити елегантний образ.

Приклад: леопардова спідниця + чорна шкіряна куртка або біла сорочка.

З однотонними базовими речами

Щоб принт не відвертав увагу від усього образу, поєднуйте його з однотонними речами, такими як проста футболка, светр або джинси. Це створить стильний контраст.

Приклад: леопардовий піджак + чорні джинси.

З монохромними комплектами

Один із найпопулярніших трендів - поєднання леопардового принта з монохромним набором. Наприклад, леопардові туфлі або сумка з чорною або білою сукнею.

Приклад: леопардові черевики + однотонна сукня.

З джинсами

Джинси та леопардовий принт - це класичне поєднання. Краще обирати однотонні джинси, щоб не перевантажувати образ. Стильні джинси-скінні, джинсові куртки або навіть джинсові шорти відмінно підійдуть.

Приклад: леопардовий топ + джинсові штани.

Зі шкірою та замшею

Леопардовий принт гармонійно виглядає з елементами зі шкіри та замші. Така комбінація додає гостроти та витонченості образу.

Приклад: леопардовий шарф + чорна шкіряна куртка.