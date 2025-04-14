Леопардовый принт - тренд весны 2025: как не переборщить со стилем

Как отметила Шевченко, обычно принт "лео" ассоциируется с чем-то пошлым и слишком ярким. Поэтому стилист решила на собственном примере показать, как правильно стилизовать его.

Главный секрет - такой принт необходимо носить с однотонными вещами похожих оттенков.

Юбку с животным принтом выбираем в том случае, если колористика мягкая и светлая.



Как носить леопардовый принт (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пиджак с таким принтом носим, если колористика лица темная, насыщенная и яркая.



С чем сочетать анималистичный принт (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Модные сочетания с леопардовым принтом на весну 2025

С нейтральными цветами

Леопардовый принт прекрасно гармонирует с базовыми нейтральными оттенками, такими как черный, белый, бежевый, серый или коричневый. Это помогает сбалансировать яркость принта и создать элегантный образ.

Пример: леопардовая юбка + черная кожаная куртка или белая рубашка.

С однотонными базовыми вещами

Чтобы принт не отвлекал внимание от всего образа, сочетайте его с однотонными вещами, такими как простая футболка, свитер или джинсы. Это создаст стильный контраст.

Пример: леопардовый пиджак + черные джинсы.

С монохромными комплектами

Один из самых популярных трендов - сочетание леопардового принта с монохромным набором. Например, леопардовые туфли или сумка с черным или белым платьем.

Пример: леопардовые ботинки + однотонное платье.

С джинсами

Джинсы и леопардовый принт - это классическое сочетание. Лучше выбирать однотонные джинсы, чтобы не перегружать образ. Стильные джинсы-скинни, джинсовые куртки или даже джинсовые шорты отлично подойдут.

Пример: леопардовый топ + джинсовые брюки.

С кожей и замшей

Леопардовый принт гармонично смотрится с элементами из кожи и замши. Такая комбинация добавляет остроты и утонченности образу.

Пример: леопардовый шарф + черная кожаная куртка.