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Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)

Вівторок 05 березня 2024 14:42
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Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео) Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне відома фешн-інфлюєнсерка, за якою спостерігають мільйони дівчат, оскільки її стиль є особливим.

Про те, в якому образі Ганне засвітилась востаннє, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Леоні Ганне показала ніжний образ

Здається, білосніжний відтінок стає все більш і більш популярним цією весною, оскільки Ганне вже не перша зірка, яка зі кілька весняних днів показала неймовірний образ у білому кольорі.

Річ в тому, що наразі відбуваються модні покази та презентації колекцій, куди зірки прибувають у неймовірних образах, адже це світський захід.

Так, Леоні для одного з таких заходів вибрала коротку білосніжну міні-сукню, яка вироблена з квіткових елементів та частково демонструє тіло інфлюенсерки. Натомість Ганне прикривається білою накидкою, що має довжину міді й дає змогу дівчині виглядати ніжно.

Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)

Леоні Ганне у білосніній сукні (фото: instagram.com/leoniehanne)

Свій чудовий образ блогерка доповнила невеликою білою сумкою та туфлями човниками такого ж кольору, а ще масивними сережками та браслетом.

Варто зауважити, що Леоні дуже любить білий колір в одязі, адже дівчина вже неодноразово виходила у світ в сукнях різноманітного крою білосніжних відтінків. І цей вихід не став виключенням.

Ганне завжди виглядає розкішно та часто стає тією, хто задає тренди, але квіткову тему в одязі цього року запустила Дженніфер Лопес. Тому вона вже не перша інфлюенсерка, яка створює свої образи у квіткових формах.

Раніше ми розповідали, як Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках.

Також читайте, як Леоні Ганне поєднала шкіряний костюм з яскравою шубою.

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