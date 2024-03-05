Леоні Ганне зачарувала білосніжним луком (фото, відео)

Леоні Ганне відома фешн-інфлюєнсерка, за якою спостерігають мільйони дівчат, оскільки її стиль є особливим.

Про те, в якому образі Ганне засвітилась востаннє, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Леоні Ганне показала ніжний образ

Здається, білосніжний відтінок стає все більш і більш популярним цією весною, оскільки Ганне вже не перша зірка, яка зі кілька весняних днів показала неймовірний образ у білому кольорі.

Річ в тому, що наразі відбуваються модні покази та презентації колекцій, куди зірки прибувають у неймовірних образах, адже це світський захід.

Так, Леоні для одного з таких заходів вибрала коротку білосніжну міні-сукню, яка вироблена з квіткових елементів та частково демонструє тіло інфлюенсерки. Натомість Ганне прикривається білою накидкою, що має довжину міді й дає змогу дівчині виглядати ніжно.

Леоні Ганне у білосніній сукні (фото: instagram.com/leoniehanne)

Свій чудовий образ блогерка доповнила невеликою білою сумкою та туфлями човниками такого ж кольору, а ще масивними сережками та браслетом.

Варто зауважити, що Леоні дуже любить білий колір в одязі, адже дівчина вже неодноразово виходила у світ в сукнях різноманітного крою білосніжних відтінків. І цей вихід не став виключенням.

Ганне завжди виглядає розкішно та часто стає тією, хто задає тренди, але квіткову тему в одязі цього року запустила Дженніфер Лопес. Тому вона вже не перша інфлюенсерка, яка створює свої образи у квіткових формах.