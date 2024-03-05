Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)
Леони Ганне известна фэшн-инфлюенсерша, за которой наблюдают миллионы девушек, поскольку ее стиль особенный.
О том, в каком образе Анне засветилась в последний раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Леони Ганне показала нежный образ
Кажется, белый цвет становится все более и более популярным этой весной, поскольку Анне уже не первая звезда, которая с несколько весенних дней показала невероятный образ в белом цвете.
Дело в том, что проходят модные показы и презентации коллекций, куда звезды прибывают в невероятных образах, ведь это светское мероприятие.
Так, Леони для одного из таких мероприятий выбрала короткое белоснежное мини-платье, которое изготовлено из цветочных элементов и частично демонстрирует тело инфлюэнсерши. А Ганне прикрывается белой накидкой, имеющей длину меди и позволяющей девушке выглядеть нежно.
Леони Ганне в белом платье (фото: instagram.com/leoniehanne)
Свой замечательный образ блоггерша дополнила небольшой белой сумкой и туфлями челноками такого же цвета, а еще массивными серьгами и браслетом.
Следует заметить, что Леони очень любит белый цвет в одежде, ведь девушка уже неоднократно выходила в свет в платьях разного кроя белоснежных оттенков. И этот выход не стал исключением.
Гнне всегда выглядит роскошно и часто становится задающей тренды, но цветочную тему в одежде этого года запустила Дженнифер Лопес. Поэтому она уже не первая инфлюэнсерша, которая создает свои образы в цветочных формах.
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