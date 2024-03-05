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Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)

Вторник 05 марта 2024 14:42
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Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео) Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне известна фэшн-инфлюенсерша, за которой наблюдают миллионы девушек, поскольку ее стиль особенный.

О том, в каком образе Анне засветилась в последний раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Леони Ганне показала нежный образ

Кажется, белый цвет становится все более и более популярным этой весной, поскольку Анне уже не первая звезда, которая с несколько весенних дней показала невероятный образ в белом цвете.

Дело в том, что проходят модные показы и презентации коллекций, куда звезды прибывают в невероятных образах, ведь это светское мероприятие.

Так, Леони для одного из таких мероприятий выбрала короткое белоснежное мини-платье, которое изготовлено из цветочных элементов и частично демонстрирует тело инфлюэнсерши. А Ганне прикрывается белой накидкой, имеющей длину меди и позволяющей девушке выглядеть нежно.

Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)Леони Ганне очаровала белоснежным луком (фото, видео)

Леони Ганне в белом платье (фото: instagram.com/leoniehanne)

Свой замечательный образ блоггерша дополнила небольшой белой сумкой и туфлями челноками такого же цвета, а еще массивными серьгами и браслетом.

Следует заметить, что Леони очень любит белый цвет в одежде, ведь девушка уже неоднократно выходила в свет в платьях разного кроя белоснежных оттенков. И этот выход не стал исключением.

Гнне всегда выглядит роскошно и часто становится задающей тренды, но цветочную тему в одежде этого года запустила Дженнифер Лопес. Поэтому она уже не первая инфлюэнсерша, которая создает свои образы в цветочных формах.

Раньше мы рассказывали, как Леони Анне показала эстетический образ в бордовых оттенках.

Также читайте, как Леони Ганне соединила кожаный костюм с яркой шубой.

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