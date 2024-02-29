Леоні Ганне показала, як поєднати чорний шкіряний костюм з червоною шубкою (фото, відео)

Леоні Ганне - всесвітньо відома фешн-інфлюенсерка, яка демонструє світові красу одягу та вміння його поєднати.

Про крайній образ Ганне, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Леоні Ганне показала, як поєднати чорний шкіряний костюм з червоною шубкою

Ганне постійно демонструє модні та цікаві образи, які можна повторити, якщо виникає таке бажання. Дівчина часто відвідує модні покази та світські вечірки, які тісно пов’язані з темою фешн.

Крайній образ Леоні є дуже цікавим, яскравим та трендовим, оскільки складається з чорного шкіряного костюма, що підкреслює розкішну фігуру блогерки, який вона вдало поєднала з червоною пухнастою шубкою.

Леоні Ганне демонструє цікавий образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Дівчина вдало доповнила цей образ червоною сумкою, відкритими босоніжками такого ж кольору та масивними сережками.

А ось волосся Ганне закрутила в акуратний пучок та залишила два локони, які спадають на її обличчя. Це робить образ більш романтичним та елегантним, а також додає жіночності.

В такому образі Ганне завітала у Париж - місто, де все просочене модою, адже саме там щороку проходять модні покази, на яких збираються селебріті та світові знаменитості, які здатні вразити власними образами та водночас захоплюватися новими витворами митців та дизайнерів світового рівня.

А Леоні вміє вразити, тому її присутність на тижні моди анітрохи не дивує, тим паче у такому вбранні.