Lenovo створює перший у світі ноутбук із унікальним екраном: деталі та фото

Що відомо про майбутній ноутбук

Еван Бласс опублікував зображення ноутбука шостого покоління Lenovo ThinkBook Plus, який може стати першим у світі лептопом із висувним екраном. Цей дисплей розширюється вгору, а не в сторони.

Екран, який збільшується вертикально, може бути корисний з кількох причин. Він ідеально підходить для читання документів і веб-сторінок, зменшуючи необхідність прокручування.

На зображеннях також видно, що на великому дисплеї можна запускати два великих вікна додатків одночасно, що робить його гідною альтернативою підключенню зовнішнього монітора в деяких ситуаціях. Нарешті, такі ігри, як аркадні шутери, можуть виграти від більш високого екрана.

Проте, викликає питання довговічність ноутбука, оскільки у висувного екрана більше рухомих частин порівняно зі звичайним дисплеєм. Більше того, екран, найімовірніше, буде зроблений із пластику, а не зі скла, що робить його більш схильним до появи подряпин.

Бласс припускає, що новий Lenovo ThinkBook Plus може бути представлений на виставці CES 2025 вже на початку наступного місяця. Тож вам, можливо, не доведеться довго чекати, щоб побачити цей пристрій. Однак, якщо врахувати досвід із ноутбуками з гнучкими екранами, цей девайс навряд чи буде дешевим.

Крім того, Lenovo може випередити смартфонну індустрію у випуску пристроїв з висувними екранами, оскільки комерційних телефонів з такими дисплеями поки що не існує.

Перший у світі лептоп із висувним екраном від Lenovo (фото: Evan Blass)