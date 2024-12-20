Lenovo создает первый в мире ноутбук с уникальным экраном: детали и фото

Что известно о будущем ноутбуке

Эван Бласс опубликовал изображения ноутбука шестого поколения Lenovo ThinkBook Plus, который может стать первым в мире лэптопом с выдвижным экраном. Этот дисплей расширяется вверх, а не в стороны.

Экран, который увеличивается вертикально, может быть полезен по нескольким причинам. Он идеально подходит для чтения документов и веб-страниц, уменьшая необходимость прокручивания.

На изображениях также видно, что на большом дисплее можно запускать два крупных окна приложений одновременно, что делает его достойной альтернативой подключению внешнего монитора в некоторых ситуациях. Наконец, такие игры, как аркадные шутеры, могут выиграть от более высокого экрана.

Тем не менее, вызывает вопросы долговечность ноутбука, так как у выдвижного экрана больше подвижных частей по сравнению с обычным дисплеем. Более того, экран, скорее всего, будет сделан из пластика, а не из стекла, что делает его более подверженным появлению царапин.

Бласс предполагает, что новый Lenovo ThinkBook Plus может быть представлен на выставке CES 2025 уже в начале следующего месяца. Так что вам, возможно, не придется долго ждать, чтобы увидеть это устройство. Однако, если учесть опыт с ноутбуками с гибкими экранами, этот девайс вряд ли будет дешевым.

Кроме того, Lenovo может опередить смартфонную индустрию в выпуске устройств с выдвижными экранами, поскольку коммерческих телефонов с такими дисплеями пока еще не существует.

Первый в мире лэптоп с выдвижным экраном от Lenovo (фото: Evan Blass)