Apple розробляє технологію, яка переверне світ ноутбуків: деталі

Apple, здійснивши революцію на ринку смартфонів, відмовилася від фізичної клавіатури, і схоже, довгострокова мета компанії - зробити те саме для ноутбуків. Новий патент показав роботу Apple над повністю сенсорним MacBook із віртуальним трекпадом та клавіатурою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

М'які та жорсткі кнопки

При запуску iPhone в 2007 році Стів Джобс сказав, що велика перевага екранної клавіатури полягає в тому, що кнопки можна змінювати в залежності від того, що потрібно конкретному додатку. Apple також може додавати або видаляти кнопки на існуючому пристрої за допомогою оновлення програмного забезпечення.

iPhone був випущений з програмною клавіатурою, те саме було і з iPad.

Звісно, відтоді відбулися зміни. Apple створила Magic Keyboard для iPad, розуміючи, що хоча екранні клавіатури хороші для обмеженого використання, для інтенсивного набору тексту потрібна фізична клавіатура, як для зручності, так і для продуктивності.

Компанія відмовилася від єдиного кроку у напрямку створення програмної клавіатури на MacBook у вигляді сенсорної панелі Touch Bar.

Apple навіть почала додавати більше фізичних кнопок на iPhone, спочатку у вигляді Action Button, а тепер і за допомогою Camera Control.

Тактильні відчуття

Для багатьох наявність жорсткої клавіатури є жорсткою вимогою MacBook, але Apple продовжує вірити, що можна імітувати відчуття від фізичної клавіатури за допомогою розумної тактильної технології.

Трекпад на останніх MacBook насправді не натискається фізично - відчуття створюється виключно тактильними моторами - але відчувається неймовірно переконливо.

Однак із клавіатурами все набагато складніше. Наші пальці повинні відчувати клавіші ще до того, як ми їх натиснемо, а також пом'якшують удар, що робить набір тексту набагато комфортнішим, ніж на скляній клавіатурі.

Патенти Apple на повністю скляні MacBook

Спроби компанії відтворити комфорт та відчуття фізичної клавіатури у повністю скляному MacBook датуються багатьма роками.

По-перше, це дозволить гнучкому екрану деформуватись при натисканні на віртуальну клавішу для комфорту.

По-друге, для імітації клацання реальної клавіші використовувався б тактильний зворотний зв'язок. "Тактильні приводи можуть викликати фізичне відчуття, яке схоже на механічну клавішу або на те, що представляє її".

По-третє, для імітації відчуття краю клавіші також можна було використовувати електростатичний заряд, щоб він здавався реальною клавіатурою, коли ви кладете на нього пальці, щоб друкувати.

Була серія патентів Apple з подальшою роботою в цій галузі, і сьогоднішній патент (помічений Patently Apple) ґрунтується на цій роботі.

Новий документ не розкриває нічого нового, але він показує, що це дуже активний проект для компанії, навіть якщо досягнення кінцевої мети може зайняти ще багато років.

Передбачуваний майбутній скляний Macbook від Apple (ілюстративне фото: 9to5Mac)