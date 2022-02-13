Такі ледачі голубці виходять навіть смачніше звичайних: просто і дуже швидко

Ледачі голубці - страва для тих, хто обожнює поєднання фаршу з капустою, але не любить морочитися з відпарюванням капустяних листів і загортанням звичайних голубців. Проте за рецептом, поданим нижче в Styler такі "лінивці" вийдуть не тільки не гірше, але навіть краще класичних.

Інгредієнти для голубців

Фарш - 600 г

Капуста - 500 г

Цибуля - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Сіль - 1 ч. л. (за смаком)

Рис - 100 г

Чорний мелений перець - за смаком

Для піджарки: цибуля - 1 шт., морква - 1 шт.

Для соусу: сметана 20% - 150 г, соус краснодарський - 150 г, окріп - 500 г, сіль за смаком, лавровий лист - 1 шт.

Скріншот: ось такими будуть наші голубці

Покрокове приготування голубців

Дрібно наріжте капусту, залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду, капусту відкиньте на друшляк і дайте воді повністю стекти, а капусті охолонути.

Промийте рис, залийте рис окропом і проваріть 10 хвилин. Відкиньте рис на друшляк, дайте воді стекти, а рису повністю охолонути.

Перемеліть м'ясо, цибулю і часник на м'ясорубці. Додайте остиглий рис і капусту. Посоліть, поперчіть за смаком і додайте яйце. Перемішайте. Сформуйте кульки з фаршу, викладіть у форму. Випікайте 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Тим часом дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на тертці. Обсмажте цибулю на рослинній олії до прозорості, додайте моркву, обсмажте кілька хвилин.

Викладіть цибулю і моркву на ледачі голубці. Змішайте сметану, краснодарський соус. Залийте окропом, посоліть за смаком. Залийте ледачі голубці соусом, покладіть лавровий лист. Запікайте ще 30-45 хвилин.