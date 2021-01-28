Ленины - уже экзотика в Украине: в Институте нацпамяти высказались о сносе памятников

Снесенный памятник Владимиру Ленину под Одессой не является последней скульптурой лидера большевиков на территории Украины, о чем ранее заявляли активисты после демонтажа монумента.

Об этом 28 января заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24".

Ученый отметил, что буквально сегодня прочитал в сети сообщение соучредителя проекта "Декомунизация.Украина" Вадима Позднякова о сносе "последнего вождя" в селе Старые Трояны Измаильского района, но не считает, что все памятники Ленину на подконтрольной правительству территории страны уже демонтированы.

"Буквально сегодня я видел пост одного из активистов... кажется, они обнаружили еще одного "последнего Ленина", поэтому Ленины - это уже скорее экзотика в Украине", - заявил председатель УИНП.

Дробович подчеркивает, что на самом деле нет никакого окончательного реестра таких памятников Ульянову.

"Есть много активистов из разных областей, которые, в том числе и нам пишут - они обнаруживают какие-то памятники, мемориальные доски, связанные с коммунистическим режимом. И в принципе учет как раз ведется по тому, что было демонтировано, переименовано, изменено или девизуализовано. Какого-то реестра предварительного нет", - рассказал он.

Эксперт отметил, что имеющие художественную или монументальную ценность памятники были в реестрах государства, а "третьесортный штампованный Ленин, который где-то во дворе завода какого-то стоит, то таких реестров нет".

Также Дробович добавил, что сейчас в Институте подготавливают аналитический доклад о шести годах декоммунизации и рассказал, почему и как в некоторых населенных пунктах местные жители "камуфлируют" памятники Ленину, чтобы их не снесли.

"У меня коллега, начальник отдела, который занимается этим - Богдан Коровенко, даже собрал сборник таких иронических историй... в том числе и такие интересные кейсы, когда ведро на голову надевают и говорят, что это болгарская национальная шапка, и это не Ленин... всякое бывало. В разных местах это не связано с определенными сантиментами о тоталитаризме, так как на самом деле его в Украине практически нет. А часто люди просто не хотят изменений названий улицы, на которой живут, или привыкли к названию села", - объяснил ученый.

Напомним, что недавно под Запорожьем Ленина "декоммунизировали" в Иисуса.