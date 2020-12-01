Под Запорожьем Ленина "декоммунизировали" в Иисуса (фото)

В селе под Запорожьем придумали, кого поставить вместо Ленина (коллаж РБК-Украина)

В Запорожской области декоммунизировали памятник Ленину

В Запорожской области решили поставить точку с декоммунизацией и наконец-то заменили памятник Ленина с постамента. Вместо него в центре села Осипенко поставили статую Христа Спасителя.

Об этом сообщает издание "Про Бердянск".

Еще в 2014 году в селе снесли памятник Ленину. Гипсовый Владимир Ильич пропал в одну ночь. По словам селян, неизвестные с помощью троса и автомобиля сдернули памятник с постамента и увезли. С тех пор постамент пустовал, обрастал надписями, превращаясь в развалину.

Неравнодушные украинцы решили установить на этом месте скульптуру, которая стала бы украшением территории громады, символом духовности, а вместе с тем и историческим упоминанием о величественных храмах и происхождении названия села.

В селе под Запорожьем декоммунизировали памятник Ленину (фото: pro.berdiansk.biz)

Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тысяч грн. На установке скульптуры работа не закончится. Рядом планируют установить мемориальную доску, обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.

Как мы ранее писали, в Украине в 2014 году демонтировано 504 памятника Ленину.