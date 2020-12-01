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Под Запорожьем Ленина "декоммунизировали" в Иисуса (фото)

Вторник 01 декабря 2020 09:45
Под Запорожьем Ленина "декоммунизировали" в Иисуса (фото)
В селе под Запорожьем придумали, кого поставить вместо Ленина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожской области декоммунизировали памятник Ленину

В Запорожской области решили поставить точку с декоммунизацией и наконец-то заменили памятник Ленина с постамента. Вместо него в центре села Осипенко поставили статую Христа Спасителя.

Об этом сообщает издание "Про Бердянск".

Еще в 2014 году в селе снесли памятник Ленину. Гипсовый Владимир Ильич пропал в одну ночь. По словам селян, неизвестные с помощью троса и автомобиля сдернули памятник с постамента и увезли. С тех пор постамент пустовал, обрастал надписями, превращаясь в развалину.

Неравнодушные украинцы решили установить на этом месте скульптуру, которая стала бы украшением территории громады, символом духовности, а вместе с тем и историческим упоминанием о величественных храмах и происхождении названия села.

Под Запорожьем Ленина &quot;декоммунизировали&quot; в Иисуса (фото)В селе под Запорожьем декоммунизировали памятник Ленину (фото: pro.berdiansk.biz)

Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тысяч грн. На установке скульптуры работа не закончится. Рядом планируют установить мемориальную доску, обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.

Как мы ранее писали, в Украине в 2014 году демонтировано 504 памятника Ленину.

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