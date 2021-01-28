Леніни - вже екзотика в Україні: в Інституті нацпам'яті висловилися про повалення пам'ятників

Знесений пам'ятник Володимиру Леніну під Одесою не є останньою скульптурою лідера більшовиків на території України, про що раніше заявляли активісти після демонтажу монумента.

Про це 28 січня заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вчений зазначив, що буквально сьогодні прочитав в мережі повідомлення співзасновника проекту "Декомунізація.Україна" Вадима Позднякова про знесення "останнього вождя" в селі Старі Трояни Ізмаїльського району, але не вважає, що всі пам'ятники Леніну на підконтрольній уряду території країни вже демонтовані.

"Буквально сьогодні я бачив пост одного з активістів... здається, вони виявили ще одного "останнього Леніна", тому Леніни - це вже скоріше екзотика в Україні", - заявив голова УІНП.

Дробович наголошує, що насправді немає жодного остаточного реєстру таких пам'ятників Ульянову.

"Є багато активістів з різних областей, які, в тому числі і нам пишуть - вони виявляють якісь пам'ятники, меморіальні дошки, пов'язані з комуністичним режимом. І в принципі облік саме ведеться з того, що було демонтовано, перейменовано, змінено або девізуалізовано. Якогось реєстру попереднього немає", - розповів він.

Експерт зауважив, що пам'ятники, які мають художню або монументальну цінність, були в реєстрах держави, а "третьосортний штампований Ленін, який десь у дворі заводу якогось стоїть, то таких реєстрів немає".

Також Дробович додав, що зараз в Інституті готують аналітичну доповідь про шість років декомунізації та розповів, чому і як в деяких населених пунктах місцеві жителі "камуфлюють" пам'ятники Леніну, щоб їх не знесли.

"У мене колега, начальник відділу, який займається цим - Богдан Коровенко, навіть зібрав збірку таких іронічних історій... в тому числі і такі цікаві кейси, коли відро на голову надягають і кажуть, що це болгарська національна шапка, і це не Ленін... всяке бувало. У різних місцях це не пов'язано з певними сентиментами про тоталітаризм, позаяк насправді його в Україні практично немає. А часто люди просто не хочуть змін назв вулиці, на якій живуть, чи звикли до назви села", - пояснив учений.

Нагадаємо, що нещодавно під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса.