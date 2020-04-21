Эти лекарства назначают при лечении COVID-19: запомните их

Врачи рассказали, какими лекарствами лечат от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Врачи назвали препараты, использующиеся при лечении короанвируса

Врачи назвали препараты и лекарства, которые используются при лечении коронавируса в Украине и мире. Кроме наименование лекарственного препарата для медицинского применения, специалисты также описали их механизмы действия и схемы назначения.

Так, при лечении COVID-19 врачи рекомендуют несколько лекарственных препаратов, которые можно использовать как в монотерапии, так и в комбинации: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин и другие.

Отметим, что хлорохин, гидроксихлорохин и мефлохин используются для лечения малярии и некоторых системных заболеваний соединительной ткани. Эти препараты блокируют репликацию вируса, подавляют его цитопатическое действие и предотвращают стимуляцию неспецифического воспалительного ответа, которая отмечена у пациентов с COVID-19.

Рекомбинантный интерферон бета-1b применяется для лечения рассеянного склероза, обладает иммуномодулирующим эффектом, а рекомбинантный интерферон альфа обладает местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Лопинавир и ритонавир - ингибитор ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ и ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2 соответственно.

Среди препаратов, которые проходят исследования, а также уже находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, специалисты также отмечают умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

Препараты, которые врачи советуют использовать при лечении коронавируса

При этом всем, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! И при первых же симптомах коронавируса нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, недавно киевлянин рассказал правду о том, как его лечат от коронавируса в украинской больнице.

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