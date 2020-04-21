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Киевлянин рассказал правду о том, как его лечат от коронавируса: потратил не более тысячи

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 13:32
Киевлянин рассказал правду о том, как его лечат от коронавируса: потратил не более тысячи
Киевлянин правдиво рассказал о лечении от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Украинец поведал, какие лекарства ему дают, чтобы вылечить от коронавируса

Киевлянин Виктор Фантаев рассказал, как его спасают от коронавируса в Украине. Как рассказал сам парень, он согласился на экспериментальное лечение препаратами от малярии и говорит, что ему уже намного лучше.

Его болезнь началась с легких симптомов, и лишь на пятый день сильного кашля и высокой температуры подтвердили коронавирус.

"Как только я приехал, мне сделали экспресс-тест, который был отрицательный. Поэтому провели мазок на ПЦР (полимеразная цепная реакция). Через день пришел доктор и сообщил, что у меня таки подтвердился диагноз", - рассказал Виктор программе "Вікна-новини".

Сейчас его лечат экспериментальным методом. Никто к этому никого не принуждает. Если ты хочешь и готов лечиться таким способом, то подписываешь соответствующие бумаги о соглашении.

"Многие начали говорить, что меня заставили. Нет. Я сам захотел и дал согласие. Для чего нужно подписывать бумаги? Препарат, которым меня лечат, имеет ряд побочных реакций, вплоть до потери периферического зрения. Он используется для лечения от малярии. Но в моем случае он работает. Самочувствие за два дня улучшилось значительно", - признается пациент.

В больнице Виктор ведет свой блог, так называемый дневник, в котором рассказывает о современной украинской медицине и условиях жизни в больницах. Более того, мужчина делает огромный акцент на распространенных мифах и развеивает их.

"Доктора действительно замечательные! Все обвинения, мол, вымогают деньги или угрожают выгнать, - это неправда. За все время на лекарства я потратил не более тысячи гривен. Анализы, рентген - бесплатно. Мое состояние контролируется постоянно", - говорит киевлянин.

Также пациент признался, что боялся не столько заболеть, сколько самого лечения в Украине. Однако теперь он изменил свое мнение.

"Я не ожидал, что будет такое хорошее отношение со стороны медперсонала. Низкий поклон им. Они трудятся на износ. Люди работают за мизерную зарплату, но при этом честно и самоотверженно", - заключил он.

Киевлянин рассказал о лечении от коронавируса в Украине

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