Ці ліки призначають при лікуванні COVID-19: запам'ятайте їх

Лікарі розповіли, якими ліками лікують від коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Лікарі назвали препарати, що використовуються при лікуванні короанвірусу

Лікарі назвали препарати та ліки, які використовуються при лікуванні коронавірусу в Україні і світі. Крім найменування лікарського препарату для медичного застосування, фахівці також описали їх механізми дії та схеми призначення.

Так, при лікуванні COVID-19 лікарі рекомендують кілька лікарських препаратів, які можна використовувати як в монотерапії, так і в комбінації: хлорохін, гідроксихлорохін, мефлохін, лопінавір+ритонавір, азитроміцин та інші.

Зазначимо, що хлорохін, гідроксихлорохін і мефлохін використовуються для лікування малярії та деяких системних захворювань сполучної тканини. Ці препарати блокують реплікацію вірусу, пригнічують його цитопатичну дію і запобігають стимуляцію неспецифічної запальної відповіді, яка відзначена у пацієнтів з COVID-19.

Рекомбінантний інтерферон бета-1b застосовується для лікування розсіяного склерозу, володіє імуномодулюючим ефектом, а рекомбінантний інтерферон альфа володіє місцевою імуномодулюючою, протизапальною і противірусною дією. Лопінавір і ритонавір - інгібітор ВІЛ-1 та ВІЛ-2 та інгібітор протеази ВІЛ аспартилпротеаз ВІЛ-1 і ВІЛ-2 відповідно.

Серед препаратів, які проходять дослідження, а також вже знаходяться на стадії клінічних випробувань у пацієнтів з COVID-19, фахівці також відзначають умифеновір, ремдесивір і фавипиравір.

Препарати, які лікарі радять використовувати при лікуванні коронавірусу

При цьому ні в якому разі не можна займатися самолікуванням! І при перших же симптомах коронавірусу потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.

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