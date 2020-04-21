Ученые назвали витамин, который может спасать от COVID-19

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно лечить и облегчать состояние симптомы болезни при помощи витамина D

Коронавирус COVID-19 во всем мире поразил уже больше 2,5 миллиона человек и привел к 170 тысячам смертей. Ученые продолжают свою борьбу со страшным вирусом, исследуя возможности предотвратить инфицирование.

Так, витамин D, по данным некоторых исследований, может помогать пациентам с COVID-19, пишет Daily Mail.

Ученые считают, что витамин D снижает на 50% угрозу заболеваний грудной клетки. Уже было доказано, что у человека в 3-4 раза больше шансов заболеть простудным заболеванием при дефиците витамина D.

Уже сейчас в Университете Гренады в Испании анонсировали исследование, которое будет проводиться в течение 10 недель. В эксперименте примут участие 200 пациентов с коронавирусом.

Задачей ученых также является выяснить, могут ли повышенные дозы "солнечного витамина" облегчать такие симптомы коронавируса, как лихорадка, усталость, и предотвращать ухудшение состояния больных.

Пока что многие исследователи скептически относятся к тому, что витамин D может лечить коронавирус. Но если результаты эксперимента дадут положительный результат, то исследования продолжат, чтобы выяснить необходимую дозу вещества.

Ранее врачи назвали условия, при которых витамин С может помогать лечить больных с коронавирусной инфекцией.