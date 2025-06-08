"Легше, ніж в бігах": Фагот з ТНМК розповів про повернення сина в Україну

Соліст гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта розповів, чому його син повернувся в Україну. Микиті 14 років і якийсь час він мешкав за кордоном.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю "Апостроф Lime" Фагот розповів, що його сину "легше дихається" на батьківщині.
За словами Фагота, він радіє вчинкам своєї дитини. Микита вчиться в Україні та радіє тому, що він у своїй країні.
"Син вчиться, радіє життю і тому, що він в Україні. Йому на батьківщині і дихається значно легше, ніж в бігах десь за кордоном. Таким сином я і пишаюсь", - зізнався Михайлюта.
Також співак розповів, що говорить з сином про війну. І підліток все усвідомлює.
"Він прекрасно розуміє наші реалії та вважає, що війна - це передусім убивство за землю", - пояснив артист.
Відомо, що на початку повномасштабної війни син Фагота провів рік в Австралії. Але потім хлопець сильно хотів повернутися в Україну. Тут він продовжив навчання і нещодавно закінчив 9 клас.
Сам Фагот продовжує жити в Україні, а за кордон виїжджає лише на гастролі. А ще артист виступає для військових.
"Це прямий контакт, аби потиснути руку, подивитися в очі різним людям з різних прошарків населення, котрі об’єднуються і захищають себе, свої родини, друзів і землю. Часто я чую від бійців: "Приїжджайте ще. Це нам дуже потрібно". Вони говорять правду, відповідно і ми будемо працювати", - розповів Михайлюта.
Відомо, що Михайлюта був лише один раз в офіційному шлюбі. Він одружився у 22 роки, його обраницею стала дівчина на ім'я Аліна, яка нині мешкає у РФ. З нею він прожив 8 років.
Після цього в житті Фагота було чимало яскравих романів. Нині він перебуває с стосунках з дизайнеркою Ольгою Навроцькою. До неї артист пішов після роману з Анастасією Будкіною - саме вона народила від Михайлюти сина.
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