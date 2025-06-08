"Легче, чем в бегах": Фагот из ТНМК рассказал о возвращении сына в Украину

Почему сын Михайлюты вернулся в Украину

По словам Фагота, он радуется поступкам своего ребенка. Никита учится в Украине и радуется тому, что он в своей стране.

"Сын учится, радуется жизни и тому, что он в Украине. Ему на родине и дышится значительно легче, чем в бегах где-то за границей. Таким сыном я и горжусь", - признался Михайлюта.

Также певец рассказал, что говорит с сыном о войне. И подросток все осознает.

"Он прекрасно понимает наши реалии и считает, что война - это прежде всего убийство за землю", - пояснил артист.

Известно, что в начале полномасштабной войны сын Фагота провел год в Австралии. Но потом парень сильно хотел вернуться в Украину. Здесь он продолжил учебу и недавно окончил 9 класс.

Фагот с сыном (фото: instagram.com/fahot)

Сам Фагот продолжает жить в Украине, а за границу выезжает лишь на гастроли. А еще артист выступает для военных.

"Это прямой контакт, чтобы пожать руку, посмотреть в глаза разным людям из разных слоев населения, которые объединяются и защищают себя, свои семьи, друзей и землю. Часто я слышу от бойцов: "Приезжайте еще. Это нам очень нужно". Они говорят правду, соответственно и мы будем работать", - рассказал Михайлюта.