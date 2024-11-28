Фагот з ТНМК зізнався, чому робота в шоу-бізнесі не зробила його багатим: "Особливо нічого немає"

Фагот, один із учасників гурту ТНМК, прокоментував тему заробітків. Так, він чесно зізнався, чому йому не вдалося розбагатіти завдяки роботі у сфері шоубізу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для "Люкс ФМ" пише про це детальніше.

Олег Михайлюта прокоментував тему фінансів

Фагот сказав, що більшу частину своїх коштів витрачав на подорожі і друзів, а тому він не обзавівся особливими достатками. Проте все необхідне він має.

"Часто я витрачав на подорожі і на друзів, тому особливо нічого немає. Квартирка, машинка, квартира невелика - до 100 м², дача, діляночка. Це у нас виходить студія, на якій ми зараз знаходимося. Тут я проводжу більшу частину свого часу", - пояснив артист.

"Я б із задоволенням хотів би, щоб вони, ці гроші, були, але, на жаль", - відповів артист на запитання ведучого про те, чи вдалося йому накопичити мільйони доларів на рахунку.

(скриншот з інтерв'ю)

Окрім того, інтерв'юер також поцікавився у співака, як вони ділять заробітки усередині гурту ТНМК. На це питання Фагот вирішив не давати прямої відповіді:

"У нас дуже тонка організація, як у джентльменів-акціонерів. Тому процентна ставка є, але це NDA підписаний".

Фагот додав, що з колегою Олександром Сидоренком, він же Фоззі, у них вільні стосунки щодо діяльності за межами колективу. Він навіть пригадав, як допомагав Фоззі організовувати один із перших його сольних виступів.

"У нас у гурті з приводу цього вільні стосунки. Я колись сам підбив Фоззі зробити його сольник, тому що на той час накопичилося достатньо матеріалу, який не вписувався за тими чи іншими параметрами в "Танок". А Фозз боявся робити щось сольне. Я сам його надихнув, підштовхнув до того і навіть допомагав", - поділився деталями Михайлюта.

Нагадаємо, Олегу Михайлюті 50 років. До початку музичної діяльності у складі гурту ТНМК він також грав у гуртах "Казна Казна", "Альфонс де Манфруа", "S.Y.D". Фагот - уродженець Харкова. Музикою почав цікавитися з дитинства, закінчив Харківську державну консерваторію за класом фагота.