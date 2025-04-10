Як зробити звичайну сковорідку антипригарною: простий трюк

Як зробити антипригарну поверхню на алюмінієвій чи нержавіючій сковорідці?

Візьміть сковорідку з алюмінію або нержавіючої сталі, нагрійте її на середньому вогні кілька хвилин. Як перевірити, чи готова сковорідка до "покриття"? Крапніть на неї трохи води - якщо краплі починають "танцювати", то час додавати олію!

Лийте її достатньо, щоб покрити всю поверхню сковорідки, і нагрівайте до моменту, коли олія почне мерехтіти. Цей процес можна повторювати щоразу після миття, щоб не забути про антипригарний ефект.

Як підготувати чавунні та вуглецево-сталеві сковорідки

Щоб зробити чавунну чи вуглецеву сковорідку антипригарною, вам доведеться її "запустити". Спочатку покрийте сковорідку тонким шаром олії, а потім поставте її в розігріту до 190°C духовку на годину. Увага! Не перегрівайте, інакше сковорідка може почати "випікатися" неправильно.

Після цього вона буде готова до використання, а для підтримання антипригарних властивостей - регулярно змащуйте її після кожного миття. Цей процес перетворить вашу сковорідку на незамінного помічника!

Звичайна олія і висока температура - і сковорідку можна зробити антипригарною (фото: Freepik.com)

Як вибрати олію для створення антипригарного покриття?

Не всі олії підходять для цього важливого процесу. Для створення антипригарного покриття вибирайте олії з високою точкою димлення - канолову, авокадову чи рафіновану кокосову. Вони не будуть горіти при високих температурах і забезпечать надійне покриття.

А ось оливкова чи нерафінована кокосова олія з низькою точкою димлення не підходять для цієї мети - вони можуть почати диміти і псувати поверхню сковорідки. Вибір правильного масла - це перший крок до ідеальної антипригарної сковорідки!

Як доглядати за антипригарними сковорідками?

Щоб ваша сковорідка завжди була в чудовому стані, не забувайте доглядати за нею після кожного використання. Після готування дайте сковорідці охолонути і мийте її вручну з теплою водою та м'яким миючим засобом.

Важливо не використовувати абразивні губки, щоб не пошкодити покриття. Після миття ретельно висушіть сковорідку, а потім змастіть її тонким шаром олії. Так ви збережете її антипригарні властивості та продовжите її службу на довгі роки!