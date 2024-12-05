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Легко виростити вдома: лікар назвав продукт, який в 100 разів краще бореться з раком

Які продукти захищають організм від раку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Паростки броколі містять речовину, яка здатна захищати організм від раку. Таку мікрозелень можна легко виростити вдома та отримати багато користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.

Що захищає від раку

Дослідники виявили, що чоловіки, які споживали суп з броколі з підвищеним рівнем глюкорафаніну, спостерігали менший розвиток раку порівняно з тими, хто їв звичайний суп. Вчені дійшли висновку, що збагачений суп з броколі вплинув на зміни клітин і може допомогти зупинити розвиток раку передміхурової залози. Однак, це ще потребує додаткового дослідження.

Через 2-3 дні проростки досягнуть необхідних розмірів і стануть придатними до вживання.

Проростки зеленої сочевиці містять велику кількість жирних кислот, цілюще впливають на серцево-судинну й травну систему. При пророщуванні в бобах активізується вітамін С, що зміцнює імунітет. Пророщені боби можна додавати в різні салати, гарніри і супи.

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