Легко вырастить дома: врач назвал продукт, который в 100 раз лучше борется с раком

Ростки брокколи содержат вещество, которое способно защищать организм от рака. Такую микрозелень можно легко вырастить дома и получить много пользы для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Исследователи обнаружили, что мужчины, потреблявшие суп из брокколи с повышенным уровнем глюкорафанина, наблюдали меньшее развитие рака по сравнению с теми, кто ел обычный суп. Ученые пришли к выводу, что обогащенный суп из брокколи повлиял на изменения клеток и может помочь остановить развитие рака предстательной железы. Однако это еще требует дополнительного исследования.
Через 2-3 дня проростки достигнут необходимых размеров и станут пригодными к употреблению.
Проростки зеленой чечевицы содержат большое количество жирных кислот, целебно влияющих на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. При проращивании в бобах активизируется витамин С, укрепляющий иммунитет. Пророщенные бобы можно добавлять в разные салаты, гарниры и супы.
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