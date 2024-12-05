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Легко вырастить дома: врач назвал продукт, который в 100 раз лучше борется с раком

Какие продукты защищают организм от рака (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ростки брокколи содержат вещество, которое способно защищать организм от рака. Такую микрозелень можно легко вырастить дома и получить много пользы для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Что защищает от рака

Исследователи обнаружили, что мужчины, потреблявшие суп из брокколи с повышенным уровнем глюкорафанина, наблюдали меньшее развитие рака по сравнению с теми, кто ел обычный суп. Ученые пришли к выводу, что обогащенный суп из брокколи повлиял на изменения клеток и может помочь остановить развитие рака предстательной железы. Однако это еще требует дополнительного исследования.

Через 2-3 дня проростки достигнут необходимых размеров и станут пригодными к употреблению.

Проростки зеленой чечевицы содержат большое количество жирных кислот, целебно влияющих на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. При проращивании в бобах активизируется витамин С, укрепляющий иммунитет. Пророщенные бобы можно добавлять в разные салаты, гарниры и супы.

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