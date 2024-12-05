Легко виростити вдома: лікар назвав продукт, який в 100 разів краще бореться з раком

Паростки броколі містять речовину, яка здатна захищати організм від раку. Таку мікрозелень можна легко виростити вдома та отримати багато користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Що захищає від раку

Гастроентеролог Вілл Булсевич назвав один продукт, який у 100 разів сильніший у боротьбі з раком. Більше того, цей суперпродукт можна вирощувати вдома, не потребуючи ділянки з садом.

"Пророщування - це розблокування природного коду для проростання, де насіння перетворюється на рослину", - пояснив доктор Булсевич.

За допомогою замочування насіння відкривається і з нього виходить цей паросток, який є джерелом клітковини, білка та вітамінів.

Ви також отримуєте фітохімічні речовини - хімічні сполуки, знайдені в рослинах, які можуть мати користь для здоров’я людин]. Прикладом цього є паростки броколі, які, як відомо, містять у 50-100 разів більшу щільність сульфорафану, ніж звичайна броколі.

Тому, якщо ви хочете отримати більше цього сульфорафану, найкращим способом отримати це є пророщування.

Деталі дослідження

Сила сульфорафану у боротьбі з раком була перевірена під час клінічного випробування у 2019 році. Під час дослідження чоловіки з раком передміхурової залози вживали суп з броколі щотижня протягом одного року.

Деякі учасники їли суп, збагачений більш високим рівнем глюкорафіну, який організм перетворює на сульфорафан. Подальший аналіз проводився на їх ракових клітинах.

Дослідники виявили, що чоловіки, які споживали суп з броколі з підвищеним рівнем глюкорафаніну, спостерігали менший розвиток раку порівняно з тими, хто їв звичайний суп. Вчені дійшли висновку, що збагачений суп з броколі вплинув на зміни клітин і може допомогти зупинити розвиток раку передміхурової залози. Однак, це ще потребує додаткового дослідження.

Як пророщувати вдома

Пророщування в домашніх умовах - процес простий. Якщо ви робите те вперше, то експерт радить проростити сочевицю.

Почніть із замочування насіння сочевиці в банці з водою на ніч, накривши перфорованою кришкою або тканиною.

Наступного дня промийте насіння та поставте банку під кутом, щоб дати воді стекти. Промивайте щодня протягом кількох днів, і насіння почне проростати.

Через 2-3 дні проростки досягнуть необхідних розмірів і стануть придатними до вживання.

Проростки зеленої сочевиці містять велику кількість жирних кислот, цілюще впливають на серцево-судинну й травну систему. При пророщуванні в бобах активізується вітамін С, що зміцнює імунітет. Пророщені боби можна додавати в різні салати, гарніри і супи.